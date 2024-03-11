Матыцин: Игры будущего в Казани дали большой импульс для развития фиджитал-спорта

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

Проведение Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего» в Казани дало большой импульс для развития фиджитал-спорта. Об этом заявил министр спорта России Олег Матыцин, передает ТАСС.

«Это было фееричное и очень мощное действо, которое придало импульс этому движению. Мы видели большой интерес международного сообщества. Более 60 стран так или иначе развивают это направление», — отметил глава федерального министерства.

Он констатировал, что сегодня люди живут в цифровой оболочке, «от этого уже никуда не уйдешь», и совмещение классического и цифрового спорта отражает сегодняшнюю реальность.

«Классический спорт рассматривается здесь в качестве некого баланса и возможности для ребят, которые погружены в киберспорт, дать им почувствовать чувство мышц», — заключил Матыцин.

Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» прошел в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. На церемонию открытия в столицу республики прибыли Президент России Владимир Путин и лидеры ряда стран, представители которых стали участниками состязаний. Уже в первый день, во время встречи с российским лидером, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил провести Игры будущего 2025 года у них в республике.