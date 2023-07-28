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Общество 28 июля 2023 12:25

Матвиенко: С отсрочками ничего не меняется из-за повышения возраста призыва

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Матвиенко: С отсрочками ничего не меняется из-за повышения возраста призыва
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Из-за повышения призывного возраста срочной службы до 30 лет ситуация с отсрочками не меняется. Об этом заявила Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает РИА Новости.

«Ничего не меняется, как было с 18 лет [призыв], так и остается. Никто, кто имел льготы, отсрочку — ничего не меняется», — подчеркнула спикер верхней палаты парламента после того, как сенаторы одобрили закон о новых границах возраста срочной службы.

Кроме того, Матвиенко выразила недоумение из-за бурной дискуссии вокруг закона. Хотя обсуждение законодательных инициатив в парламенте, обществе и СМИ вполне нормально, не следует «искать черную кошку в темной комнате», призвала она. Членам Совета Федерации политик предложила разъяснять механизмы реализации новеллы.

Ранее Государственная Дума утвердила расширение призывного возраста до границ в 18–30 лет. При этом изначальная версия законопроекта предполагала повышение нижней границы призывного возраста с теперешних 18 лет до 21 года.

Однако после того, как в Госдуме одобрили поправку, согласно которой нижняя граница призыва останется неизменной, за ее повышение в соответствии с первоначальным планом выступил глава Комитета по обороне СФ Виктор Бондарев. Его тогда поддержал руководитель Комитета по конституционному законодательству и госстроительству СФ Андрей Клишас.

#совет федерации #Валентина Матвиенко #призыв #спецоперация на Украине
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