Картаполов: Призывной возраст срочной службы составит с 18 до 30 лет

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Законопроект о возрасте призыва предполагает, что границы призывного возраста срочной службы составят от 18 до 30 лет. Об этом заявил председатель Комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов, передает ТАСС.

Upd. (10.06). Возглавляемый генерал-полковником в отставке комитет поддержал соответствующую поправку ко второму чтению законопроекта. «Главная поправка, что верхний предел [призывного возраста] — это 30 лет, а нижний предел решено оставить 18 лет <…>», — сообщил он.

По словам Картаполова, сохранение нынешней нижней границы призывного возраста необходимо, «потому что очень много ребят хотят пойти и служить именно в 18 лет».

При этом глава Комитета Госдумы по обороне уточнил, что новые нормы о призывном возрасте не коснутся осеннего призыва 2023 года.

Изначальная версия законопроекта предполагала повышение нижней границы призывного возраста с теперешних 18 лет до 21 года.