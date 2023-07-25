Призывной возраст в России расширят до границ в 18–30 лет

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Призывной возраст расширят до границ в 18–30 лет. Об этом следует из поправок ко второму чтению законопроекта о воинской обязанности и военной службе, опубликованных на сайте Госдумы.

«Решение о призыве на военную службу может быть принято в отношении граждан мужского пола в возрасте от 18 до 30 лет, состоящих на воинском учете или не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете и не пребывающих в запасе», – сказано в документе.

Как рассказал «Ведомостям» председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, законопроект рассмотрят сегодня сразу во втором и третьем чтениях. По его словам, при рассмотрении комитетом поправок к 2-му чтению 21 июля было решено, что призывной возраст будет с 18 до 30 лет. Таким образом, нижний предел останется прежним, поскольку «очень много ребят хотят пойти служить именно в 18 лет», сказал Картаполов.