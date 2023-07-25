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Матвиенко призвала присваивать электросамокатам номера для контроля за ними
Необходимо присвоить электросамокатам индивидуальные номера, чтобы можно было отслеживать правонарушения, совершенные в ходе их использования, заявила глава Совфеда Валентина Матвиенко. По ее словам, вопрос о введении этой меры находится на рассмотрении.
«Обсуждается вопрос, чтобы каждый самокат имел номер. Это не для того, чтобы там какой-то формализм, а все-таки если совершен наезд на гражданина, идентификация должна быть, чтобы был номер и всегда можно было привлечь к ответственности того, кто грубо нарушил правила дорожного движения и нанес кому-то травмы», — приводит слова Матвиенко телеканал RT.
Еще в октябре 2022 года Правительство РФ снизило допустимую скорость езды на самокатах и гироскутерах до 25 км/ч, но решить проблему с ДТП на этих видах транспорта полностью не удалось. В мае 2023 года член Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский предложил запретить езду на прокатных электросамокатах по пешеходным улицам, ограничить их скорость 15 км/ч, а также ввести запрет на использование самокатов детьми до 18 лет.
Данные опроса, проведенного среди казанцев, показали, что каждый второй житель столицы Татарстана поддерживает предложенные ограничения.
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