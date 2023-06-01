Каждый второй казанец поддерживает введение ограничений на вождение самокатов

Более половины жителей столицы Татарстана уверены, что введение предельной скорости движения на электросамокате, запрета на передвижение по тротуарам и ограничения по возрасту 18+ позволит обезопасить пешеходов и сократить число аварий с участием самокатчиков. Это следует из опроса, проведенного сервисом SuperJob с 24 марта по 3 апреля 2023 года.

В целом за законодательные ограничения на вождение самокатов и электросамокатов выступают 54% горожан. Против такой меры настроены только 17% опрошенных.

Регулирование движения самокатов и электросамокатов чаще поддерживают женщины, чем мужчины — 61% и 48% соответственно. При этом респонденты в возрасте от 35 до 44 лет считаю ограничения необходимыми чаще как более молодых, так и более зрелых горожан.

Из комплексного анализа комментариев следует, что казанцы считают полезными следующие меры (в порядке убывания частоты упоминаний): ограничение скорости; запрет движения по тротуарам и пешеходным зонам (движение только по специально оборудованным дорожкам или полосам); возрастное ограничение 18+; наличие удостоверения по образцу водительского; введение обучения по безопасной эксплуатации или теоретический экзамен; введение регистрационных номеров; введение системы фиксации нарушения и системы штрафов

Ранее газета «Известия» написала, что член Комитета по строительству и ЖКХ Государственной Думы Александр Якубовский предложил запретить езду на прокатных электросамокатах по пешеходным улицам, ограничить их скорость 15 км/ч вместо нынешних 25 км/ч и ввести запрет на использование самокатов детьми до 18 лет.

Нынешняя максимальная скорость электросамоката, по словам парламентария, значительно превышает среднюю скорость пешехода. Необходимость же запрета движения электросамокатов по пешеходным улицам он объяснил тем, что они предназначены для прогулок, а не для попыток увернуться от самокатчиков.