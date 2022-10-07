Правительство РФ ограничило скорость электросамокатов до 25 км/ч

Михаил Мишустин подписал постановление, в котором внесены изменения в правила дорожного движения, касающиеся в том числе езды на электросамокатах и гироскутерах. Информация об этом появилась на портале Правительства РФ.

«Теперь электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и другие аналогичные устройства получили особый статус - средства индивидуальной мобильности. Перемещаться на них можно со скоростью не более 25 км/ч. При этом масса такого электротранспорта, на котором разрешается передвигаться по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам, не должна превышать 35 кг», – говорится в сообщении.

Движения средств индивидуальной мобильности будет регулироваться специальными дорожными знаками. То есть знаки будут показывать, в каких зонах на данном транспорте перемещаться можно, а в каких – ограничено либо запрещено.

«При совместном передвижении пешеходы получают приоритет. Водители средств индивидуальной мобильности должны будут рассчитывать свою скорость, исходя из этого приоритета. Для пересечения дороги по пешеходному переходу пользователям гироскутеров, сегвеев и аналогичных устройств необходимо будет спешиваться», – говорится в постановлении.

