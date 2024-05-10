Матвиенко представила Путину три кандидатуры на должность главы Счетной палаты России

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко представила Президенту России Владимиру Путину три кандидатуры на должность главы Счетной палаты. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

«В списке три фамилии: Артамонов Анатолий Дмитриевич, Изотова Галина Сергеевна, Ковальчук Борис Юрьевич», — перечислила она.

Анатолий Артамонов в настоящее время возглавляет комитет Совфеда по бюджету и финансовым рынкам, Борис Ковальчук является заместителем руководителя контрольного управления Администрации Президента, а Галина Изотова исполняет обязанности председателя Счетной палаты.

Напомним, что эта должность считается вакантной с конца 2022 года, когда бывший руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин перешел на работу в «Яндекс». В СМИ называли его возможным преемником и.о. первого заместителя председателя Правительства России Андрея Белоусова.

Ранее стало известно, что Президент России Владимир Путин внес кандидатуру Михаила Мишустина на пост Премьер-министра. Обсуждение состоится в Государственной Думе сегодня, 10 мая.