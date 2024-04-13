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СМИ: Первый вице-премьер Белоусов может возглавить Счетную палату
Первый заместитель председателя Правительства России Андрей Белоусов может перейти в Счетную палату, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в Правительстве.
«Есть информация, что Андрей Рэмович Белоусов может не войти в состав нового правительства. Один из вариантов трудоустройства — назначение на пост главы Счетной палаты», — отмечается в сообщении.
В издании напомнили, что бывший глава Счетной палаты Алексей Кудрин в конце 2022 года перешел в «Яндекс». С тех пор этот пост считается вакантным.
Как объяснял ранее Президент России Владимир Путин, отсутствие руководителя не влияет на работу палаты. Решить же вопрос планируется тогда, когда «ситуация созреет».
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