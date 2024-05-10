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Путин внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост Премьер-министра
Государственная Дума впервые за историю России будет формировать новый состав Правительства, в том числе утвердит его председателя. Это обновление было закреплено поправками к Конституции, принятыми в 2020 году, рассказал в своем телеграм-канале Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Данный вопрос будет рассмотрен сегодня, 10 мая.
«Президент Владимир Владимирович Путин внёс в Государственную Думу представление по кандидатуре Мишустина Михаила Владимировича на должность Председателя Правительства. Сегодня депутаты будут принимать ответственное решение от имени своих избирателей по этому вопросу», — написал Володин.
Он подчеркнул, что теперь ответственность за результаты работы будет нести не только Правительство, но и Государственная Дума.
«Обсуждение кандидатуры Председателя Правительства пройдёт во всех фракциях, а в 14:00 начнётся пленарное заседание Государственной Думы», — анонсирован спикер Госдумы.
Во время заседания Мишустин выступит с докладом, ответит на вопросы парламентариев. Затем слово возьмут представители всех пяти фракций ГД. Итогом станет голосование по кандидатуре Премьер-министра России.
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