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Матвиенко предложила сделать день инаугурации Президента РФ выходным
Председатель Совфеда Валентина Матвиенко допустила, что день инаугурации Президента РФ может стать выходным днем. Об этом передает ТАСС.
«Мне кажется, можно подумать — не завтра, конечно, решать, но подумать, раз в шесть лет можно себе это позволить — наверное, сделать этот день таким по-настоящему праздничным и для людей, выходным днем, передвинув какие-то из длинных каникул, высвободив один день», — заявила председатель верхней палаты российского парламента.
Она не исключила, что сенаторы выйдут с такой инициативой. По ее мнению, граждане должны ощутить, что это не просто церемония, а важнейшее событие в стране.
Напомним, сегодня Владимир Путин официально вступил в должность Президента России. Присягу российский лидер произнес в Кремле. На церемонии присутствовал Раис Татарстана Рустам Минниханов.
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