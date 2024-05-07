Матвиенко предложила сделать день инаугурации Президента РФ выходным

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко допустила, что день инаугурации Президента РФ может стать выходным днем. Об этом передает ТАСС.

«Мне кажется, можно подумать — не завтра, конечно, решать, но подумать, раз в шесть лет можно себе это позволить — наверное, сделать этот день таким по-настоящему праздничным и для людей, выходным днем, передвинув какие-то из длинных каникул, высвободив один день», — заявила председатель верхней палаты российского парламента.

Она не исключила, что сенаторы выйдут с такой инициативой. По ее мнению, граждане должны ощутить, что это не просто церемония, а важнейшее событие в стране.

Напомним, сегодня Владимир Путин официально вступил в должность Президента России. Присягу российский лидер произнес в Кремле. На церемонии присутствовал Раис Татарстана Рустам Минниханов.