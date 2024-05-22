Матвиенко: Мухаметшин вносит большой вклад в динамичное развитие Татарстана

Председатель Госсовета Фарид Мухаметшин вносит большой вклад в динамичное развитие Татарстана и многое делает для реализации социально-экономического потенциала республики. Об этом сказала глава Совфеда РФ Валентина Матвиенко в поздравительном адресе, направленном по поводу 77-го дня рождения спикера татарстанского парламента.

«Благодаря исключительному профессионализму, замечательным личным качествам, неизменно внимательному и уважительному отношению к людям Вы заслуженно пользуетесь авторитетом среди жителей региона. Уверена, что и в дальнейшем Вы будете плодотворно трудиться на благо Отечества, способствовать эффективной и слаженной работе депутатов Государственного Совета Республики Татарстан, укреплению российского парламентаризма», — сказала Матвиенко.

Также с днем рождения Мухаметшина поздравил Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

«Представляя интересы избирателей, законодательно обеспечивая социально-экономическое развитие Республики Татарстан, Вы вносите вклад в достижение целей, направленных на благополучие жителей региона», — сказал спикер нижней палаты российского парламента.

Кроме того, поздравительный адрес направил Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, отметив, что Мухаметшин искренне радеет за развитие Татарстана и прилагает немалые усилия, чтобы жизнь татарстанцев становилась лучше.

«Служение своей стране, своему народу — одно из самых благородных призваний, которому может посвятить себя человек <...> Желаю Вам и Вашим коллегам успеха в этой важной работе! Законодательное Собрание Санкт-Петербурга всегда приветствует развитие парламентских связей с Республикой Татарстан во благо наших граждан», — сказал Бельский.

В пресс-службе Госсовета рассказали, что в адрес Фарида Мухаметшина продолжают поступать поздравительные телеграммы от руководителей законодательных органов государственной власти субъектов, глав российских регионов, депутатов Госдумы, руководителей дипломатических представительств иностранных государств, аккредитованных в Казани. С днем рождения спикера татарстанского парламента поздравил и Раис РТ Рустам Минниханов.