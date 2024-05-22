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Председателю Госсовета Татарстана Фариду Мухаметшину исполняется 77 лет
Сегодня, 22 мая, Председателю Госсовета Татарстана Фариду Мухаметшину исполняется 77 лет. Неизменный с 1998 года спикер татарстанского парламента принимает активное участие как в политической, так и в общественной жизни республики.
Уроженец города Альметьевска окончил Альметьевский техникум газовой промышленности, Уфимский нефтяной институт и Саратовскую высшую партийную школу.
Начинал свою трудовую деятельность в 1963 году в качестве токаря газобензинового завода Альметьевска. С начала 70-х годов был задействован в партийной, советской и хозяйственной работе в Нефтеграде.
С августа 1989-го по февраль 1990-го возглавлял Министерство торговли Татарской АССР, с декабря 1990-го по июль 1991 года был заместителем Председателя Совета министров.
Следующие 4 года он работал на посту председателя Верховного Совета, а в 1995-м году возглавил Кабмин республики.
«В период руководства Мухаметшина Правительством республики состоялись вторые в истории Татарстана выборы Президента 24 марта 1996 года. В это время впервые реконструирована улица Баумана, что положило начало развитию туристической привлекательности г. Казани. Активно реализовывалась программа ликвидации ветхого жилья и полной газификации республики», — отмечается в справке к биографии политического деятеля на сайте Кабмина.
С 1998 года и по сей день является Председателем Госсовета Татарстана. Помимо работы в парламенте республики, Мухаметшин активно занимается общественной деятельностью: с 2007 года возглавляет Совет Ассамблеи народов Татарстана, с 2011-го — Федерацию волейбола Республики Татарстан и пр.
C 2003 года является руководителем политсовета Татарстанского регионального отделения политической партии «Единая Россия».
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