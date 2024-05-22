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Минниханов: Масштабная работа Мухаметшина отражает его благородные устремления
Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил Председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина с днем рождения — сегодня спикер татарстанского парламента отмечает 77-летие.
«Примите теплые поздравления с днем Вашего рождения, пожелания доброго здоровья и успехов в многогранной деятельности, которая ведется под Вашим началом в республиканском парламенте, в региональном отделении партии „Единая Россия“ и Ассамблее народов Татарстана», — публикует поздравительный адрес пресс-служба Госсовета.
Минниханов отметил, что вовлеченность Мухаметшина в столь масштабную работу, его активное участие в решении вопросов, имеющих стратегическую значимость в масштабах всей страны, отражают уникальную работоспособность и благородные устремления политика и общественного деятеля жить и неустанно трудиться во имя процветания Татарстана.
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