Минниханов: Масштабная работа Мухаметшина отражает его благородные устремления

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил Председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина с днем рождения — сегодня спикер татарстанского парламента отмечает 77-летие.

«Примите теплые поздравления с днем Вашего рождения, пожелания доброго здоровья и успехов в многогранной деятельности, которая ведется под Вашим началом в республиканском парламенте, в региональном отделении партии „Единая Россия“ и Ассамблее народов Татарстана», — публикует поздравительный адрес пресс-служба Госсовета.

Минниханов отметил, что вовлеченность Мухаметшина в столь масштабную работу, его активное участие в решении вопросов, имеющих стратегическую значимость в масштабах всей страны, отражают уникальную работоспособность и благородные устремления политика и общественного деятеля жить и неустанно трудиться во имя процветания Татарстана.