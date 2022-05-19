news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
19 мая 2022  06:54

Матвиенко: Безопасность России будет обеспечена, несмотря на расширение НАТО

news_top_970_100

Военная реакция РФ на вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс будет соразмерной тем видам вооружений, которые будут там размещены после присоединения. Об этом в интервью «Известиям» сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

«Прежде всего, в военном плане реакция России будет соразмерна и адекватна присутствию НАТО на территориях этих двух государств, — заявила спикер Совфеда, — тому, какие виды вооружения будут размещены».

Она подчеркнула, что безопасность России будет обеспечена. 

По мнению Матвиенко, вступление Финляндии и Швеции в альянс негативно скажется на политической ситуации в Европе и не добавит ей стабильности. Также она посчитала, что нынешнее решение не суверенное и принято под давлением коллективного Запада, в первую очередь Соединенных Штатов и НАТО. 

18 мая прошла официальное вручение послами Швеции и Финляндии генсеку альянса заявок на вступление в организацию. 

14 мая Президент России Владимир Путин в разговоре с коллегой из Финляндии Саули Ниинистё отметил, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности для его страны не существует. 

#Валентина Матвиенко #НАТО
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100