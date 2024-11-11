«Матпомощь и гражданская позиция»: жители Москвы и Анапы заключили контракт в Челнах

В Набережные Челны продолжают приезжать мужчины из других регионов для заключения контракта с Минобороны России. Действующие военнослужащие и будущие бойцы рассказали, почему они решили отправиться в зону проведения СВО.

Военнослужащий с позывным Дед решил прийти в военкомат, пока находится в отпуске. Мужчина общался с теми, кто только решил подписать документы, давал им советы, рассказывал о службе. Сам он заключил контракт с Минобороны России в конце января 2024 года. Решение он объяснил тем, что патриот, к тому же его брат тоже находится за ленточкой.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Я могу сказать, что я нахожусь в коллективе со многими ребятами из Донецка, которые уже с 2014 года воюют. Есть такие — с 2014 года подписывают контракт, уже 11-й по счету. Это мой командир минометного расчета, позывной Колючий», — рассказал Дед.

С собой военнослужащий носит икону. Как рассказывает Дед, крестик он потерял на передовой. «Это, наверное, я бронежилет снимал, и он вместе с ним и улетел. Но в простонародье говорят, если теряешь крестик, то это и спасает тебе жизнь», – поделился военный.

Его примеру решил последовать Константин — отец пятерых детей, двое из которых несовершеннолетние. Мужчина тоже подписал контракт на военную службу. Признался, что у него несколько причин, ради которых он приехал в Челны.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Во-первых, материальная помощь семье, родственникам; во-вторых, это как моя гражданская позиция. Я приехал из Москвы. Встретили меня хорошо. Я ночью приехал, вызвали такси, довезли до места временного размещения. Там условия хорошие. В Челнах мне понравилось», — рассказал будущий военнослужащий.

Михаил приехал из Анапы. К решению подписать контракт подошел осознанно. Говорит, не мог больше сидеть сложа руки. Однако сначала завершил все дела дома – его жена стала участницей программы «Земский доктор».

«Нужно было помочь жене переехать, оформить ей документы с недвижимостью, устроить, подписать контракт в медицине. И теперь, когда все вопросы более-менее стали решены, я смог пойти служить», — рассказал он.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

В этот день в военкомат Челнов пришло рекордное количество желающих подписать контракт на военную службу.

«В общей сложности у нас за выходные получилось 34 человека, а сегодня еще 10 человек. Сейчас на медкомиссии проходит более 45 человек. Работа организована. Прошли полностью сегодня медицинскую комиссию, сдали все анализы. Будем оформлять все личные дела практически всю ночь. Готовим их практически через два на отправку», — рассказал военный комиссар Центрального и Автозаводского районов Рашид Ильясов.

Вначале мужчины поедут в Казань, а оттуда их распределят в различные воинские части на боевое слаживание. И только после этого они отправятся в зону проведения специальной военной операции.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 (800) 222-59-00.