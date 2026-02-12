Отделение СФР по РТ рассказало, на что тратят маткапитал в Татарстане

Фото: газета «Трудовая слава» («Хезмэт даны»)

В 2026 году материнский капитал проиндексирован, выплата на первого ребенка составляет почти 729 тыс. рублей, на второго – 963 тыс. рублей. О мерах поддержки семей с детьми рассказала сегодня заместитель управляющего Отделением СФР по РТ Елена Полякова на встрече с представителями общественных организаций на площадке ЗАГСа в Казани.

«Сертификат на материнский капитал с апреля 2020 года выдается в проактивном режиме. С 2027 года его получили 446 тыс. семей из Татарстана», – отметила спикер.

Фото: пресс-служба Отделения Социального фонда России по РТ

За годы действия государственной программы семьям с детьми выплачено 158 млрд рублей из федерального бюджета. Большую часть выплаченных средств, 77,7%, семьи направили на улучшение жилищных условий.

Еще 12,5% средств было потрачено на образование детей, а 8,8% оказалось направлено на получение ежемесячной денежной выплаты.