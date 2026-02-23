Россияне смогут получить до 10 тыс. рублей из остатка маткапитала единовременной выплатой
Россияне могут получить остаток материнского капитала, если на сертификате осталось 10 тысяч рублей или меньше. Эти средства разрешено оформить как единовременную выплату и потратить по своему усмотрению. Об этом свидетельствуют данные Социального фонда России, с которыми ознакомилось «РИА Новости».
Если сумма на счете не превышает 10 тысяч рублей, владелец сертификата вправе подать заявление о распоряжении средствами через портал Госуслуги. Подать заявку может только тот, на кого оформлен сертификат.
После одобрения обращения Социальный фонд России перечислит весь остаток одной выплатой на банковский счет, указанный в заявлении.
Такая возможность действует только в случае, если на сертификате осталось не более 10 тысяч рублей. Если сумма превышает этот порог, использовать средства по-прежнему можно лишь по установленным направлениям – например, на образование детей или формирование накопительной пенсии матери.