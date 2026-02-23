Россияне смогут получить до 10 тыс. рублей из остатка маткапитала единовременной выплатой

Фото: © «Татар-информ»

Россияне могут получить остаток материнского капитала, если на сертификате осталось 10 тысяч рублей или меньше. Эти средства разрешено оформить как единовременную выплату и потратить по своему усмотрению. Об этом свидетельствуют данные Социального фонда России, с которыми ознакомилось «РИА Новости».

Если сумма на счете не превышает 10 тысяч рублей, владелец сертификата вправе подать заявление о распоряжении средствами через портал Госуслуги. Подать заявку может только тот, на кого оформлен сертификат.

После одобрения обращения Социальный фонд России перечислит весь остаток одной выплатой на банковский счет, указанный в заявлении.

Такая возможность действует только в случае, если на сертификате осталось не более 10 тысяч рублей. Если сумма превышает этот порог, использовать средства по-прежнему можно лишь по установленным направлениям – например, на образование детей или формирование накопительной пенсии матери.