«Матч-ТВ»: Олег Знарок близок к назначению главным тренером «Ак Барса»

Олег Знарок может возглавить «Ак Барс» в начале мая. Об этом сообщает «Матч-ТВ».

По данным источника, помощников в тренерский штаб Знарка подберет руководство «Ак Барса».

Олег Знарок в 2018-м году стал олимпийским чемпионом Пхенчхана в должности главного тренера сборной России. Также на счету специалиста три Кубка Гагарина. Столько же у Зинэтулы Билялетдинова, который сделал «Ак Барс» самым титулованным клубом КХЛ.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» сообщала, что новым главным тренером «Ак Барса» могут назначить Зинэтулу Билялетдинова

Также наше издание опубликовало материал об итогах работы Дмитрия Квартальнова в «Ак Барсе», а также назвало имена основных кандидатов на пост нового наставника казанцев.

В нынешнем сезоне «Ак Барс» завершил нынешний плей-офф КХЛ в первом раунде, уступив в шести матчах (2-4) омскому «Авангарду». По итогам регулярного чемпионата казанцы заняли четвертое место в Восточной конференции лиги.