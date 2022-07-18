Матч «Рубина» в Казани стал самым посещаемым в первом туре Первой лиги

Матч «Рубина» против московской «Родины» (2:0) стал самым посещаемым по итогам первого тура Первой лиги.

Так, игру, которая состоялась в воскресенье на стадионе «Ак Барс Арена», посетили в общей сложности 7789 болельщиков.

Также стоит отметить, что эта игра стала рекордной не только по итогам тура, но и сумела перебить лучший результат минувшего сезона, который был установлен в Воронеже на матче «Факел» – «Волгарь» (7234 зрителей).

Напомним, сама игра в Казани завершилась победой «Рубина» со счетом 2:0. Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал о победе подопечных Леонида Слуцкого в матче дебютного тура Первой лиги.