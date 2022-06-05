«Мать ушла в магазин, в дом пришли гости»: прокурор о том, как дети в РТ выпадали из окон

Девять трагедий с начала года только в Татарстане, один из малышей разбился насмерть – таков печальный счет несчастных случаев с выпавшими из окон высоток детьми. В Прокуратуре Татарстана рассказали, насколько строг закон к беспечным родителям, и посоветовали, как уберечь своих малышей от гибели и травм.

Один ребенок погиб, еще восемь получили тяжелые травмы, выпав из окон жилых домов в Татарстане с начала этого года Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Оставила детей одних и ушла в магазин

Один ребенок погиб, еще восемь получили тяжелые травмы, выпав из окон жилых домов в Татарстане с начала этого года. Число таких несчастных случаев, уверяют эксперты, как правило, резко растет с приходом тепла.

«Часто дети, оставшись без должного внимания родителей, забираются на подоконники открытых окон, на которых установлены москитные сетки, и падают вниз. Москитная сетка, установленная на окне, создает мнимую защиту для ребенка, который опирается на нее и думает, что она его удержит», – рассказал прокурор отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи Прокуратуры РТ Ахатжон Ишматов.

Последняя трагедия произошла в Альметьевске 11 мая, когда, выпав из окна девятого этажа, насмерть разбилась полуторагодовалая девочка. Все произошло около половины седьмого вечера в доме №25 по улице Рината Галеева.

Как рассказали очевидцы трагедии, после падения малышки ее маленькие брат и сестра сидели у открытого окна на подоконнике и смотрели вниз. Свидетели сразу вызвали на место все экстренные службы. Прибывшие пожарные установили лестницу, поднялись наверх и вернули детей в квартиру.

О семье известно не много – на учете как неблагополучная она не состояла. Супруги воспитывали троих маленьких детей. Квартиру в этом доме они сняли недавно, буквально за пару недель до трагедии. Отец работал, мать занималась воспитанием малышей, рассказал прокурор отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи Прокуратуры РТ Ахатжон Ишматов.

«В тот вечер отец еще находился на работе. Мать отлучилась на несколько часов в торговый центр. Детей оставила дома одних. Старшая девочка, которой шесть лет, должна была присмотреть за младшими. Дети играли, возможно, прыгали на диванах. В этот момент самый младший ребенок забрался на подоконник и выпал из окна», – рассказал прокурор.

В отношении матери завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», она находится под подпиской о невыезде. На данный момент ведется следствие, женщине грозит до двух лет лишения свободы.

Родители сидели в зале с гостями, ребенок остался в комнате

В Казани, выпав из окна квартиры на третьем этаже, едва не погибла 4-летняя девочка. Ее вовремя доставили в больницу, она находилась в крайне тяжелом состоянии.

«Это благополучная многодетная семья. Они приехали погостить в Казань с Камчатки. Остановились у родственников. В день, когда произошел несчастный случай, взрослые находились в зале, дети играли в отдельной комнате. В какой-то момент 4-летняя девочка осталась в комнате одна. Она забралась на подоконник, открыла окно, облокотилась на москитную сетку и выпала на улицу», – рассказал Ахатжон Ишматов.

То, что сестренки нет в комнате, заметил ее старший брат. Он позвал мать. Женщина тут же выбежала на улицу и подобрала девочку. Медики диагностировали у ребенка ушиб обоих легких, а также множественные переломы свода черепа.

«На данный момент ведется проверка. Только после этого будет понятно, будут ли привлекаться к ответственности родители девочки», – добавил прокурор.

Число таких несчастных случаев, уверяют эксперты, как правило, резко растет с приходом тепла Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Мать отлучилась в огород, окно осталось открытым

В конце мая в ДРКБ поступил трехлетний мальчик. Ребенок выпал из окна первого этажа частного дома. С подозрением на травмы живота и спины ребенка доставили в больницу из Сокуров Лаишевского района республики.

«Ребенка в больницу привезла сама мать. Как мы установили, мальчик остался дома один. Он облокотился на москитную сетку и выпал на вспаханную землю. К счастью, серьезных травм ребенку удалось избежать», – рассказал Ишматов.

Как оказалось, мать вышла в огород буквально на пару минут – этого было достаточно, чтобы малыш успел забраться на подоконник и вывалиться из окна.

Чтобы уберечь свое маленькое чадо, нужно сделать одно – установить на окно замок, который не позволит ребенку открыть его Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Потратить 700 рублей один раз, чтобы навсегда уберечь ребенка от гибели

Шансов выжить после падения из окна у детей практически нет, напоминает прокурор отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи Прокуратуры РТ Ахатжон Ишматов. Как правило, высотки обнесены бетоном, и, падая на него, дети получают тяжелые, порой несовместимые с жизнью травмы.

Чтобы уберечь свое маленькое чадо, нужно сделать одно – установить на окно замок, который не позволит ребенку открыть его. Подобное устройство можно легко заказать в интернете, и стоит оно весьма недорого, от 150 до 700 рублей.

«Как правило, родители пренебрегают элементарными требованиями безопасности. Не устанавливают защитные замки на окна либо устройства, которые не позволят открыть окно полностью и тем самым предотвратят несчастный случай с ребенком. В крайнем случае можно снять с окон ручки. Они же ведь просто на саморезах закреплены, и их легко снять», – добавил Ишматов.

Есть родители, которые надеются на помощь старшего ребенка и оставляют его присматривать за младшими детьми. Этого делать нельзя, настаивает прокурор. Ребенок запросто может отлучиться, заиграться и не усмотреть за своими младшими братьями и сестрами.

В любом случае, как бы то ни было, представитель надзорного ведомства настоятельно рекомендует родителям ни на минуту не оставлять детей без присмотра.