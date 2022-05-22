В Казани ребенок облокотился на москитную сетку и упал из окна

В ДРКБ Казани доставили ребенка, который выпал из окна дома. Малыш облокотился на москитную сетку и упал вместе с ней на улицу. Как стало известно агентству, ребенку 3 года.

Он получил травмы живота, нижней части спины и таза. В данный момент врачи ДРКБ оказывают необходимую помощь ребенку.

«Пожалуйста, следите за безопасностью своих детей и не оставляйте их одних в комнате с открытым окном!» – обратились к родителям в пресс-службе больницы.