Появились фото из квартиры в Альметьевске, откуда выпал полуторогодовалый ребенок

очевидцы

В распоряжении «Татар-информа» оказались фотографии квартиры, из окна которой накануне вечером выпал полуторогодовалый ребенок.

Фото: © очевидцы

На кадрах видно, что в обеих комнатах кровати стоят вплотную к окну.

Как стало известно со слов очевидцев, после падения малыша, двое других детей также сидели у открытого окна на подоконнике и смотрели вниз. Свидетели трагедии сразу вызвали на место все экстренные службы.

Фото: © очевидцы

Прибывшие пожарные установили лестницу, поднялись наверх и вернули детей в квартиру. В момент происшествия родителей детей дома не было.

Фото: © очевидцы

Ранее «Татар-информ» сообщало, что трагедия произошла накануне около половины седьмого вечера в доме №25 по улице Рината Галеева. Из окна на девятом этаже выпала полуторогодовалая девочка. От полученных травм ребенок скончался.

Фото: © очевидцы

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, расследование которого взято на особый контроль в прокуратуре Татарстана.

