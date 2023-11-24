Мать, проводившая на СВО двоих сыновей: «Он сказал брату: «Если погибну, иди вместо меня»

Иван Туров из Алькеевского района РТ посмертно награжден орденом Мужества

«Служил в погранвойсках в Карачаево-Черкесии, на границе с Абхазией и Грузией»

«Боль не проходит, плачу каждый день», – рассказывает Надежда Турова, мать погибшего героя.

Рассказывать о потере, понятное дело, не просто. Но Надежда Николаевна стойко держалась всю нашу беседу. Гордость за сыновей переполняет ее, и кажется, что об этом ей хочется говорить бесконечно долго, поэтому, видимо, и согласилась на непростое интервью.

«Когда мы с супругом поженились, в 1980 году, мы уехали в Челны. В 1982 году у нас родился сын Ваня. Он был болезненным мальчиком, и нам посоветовали сменить место жительства. Тогда мы вернулись в свою родную деревню Демидовку. Сорок лет Ваня прожил в этой деревне», – поделилась Надежда Николаевна.

Вместе с супругом Надежда Турова воспитала троих детей – сына Ивана, дочь Олесю и младшего сына Ефима. Оба сына ушли защищать Отечество. Дочь – педагог в сельской школе, рассказывает женщина.

Два года Иван служил в погранвойсках в Карачаево-Черкесии, на границе с Абхазией и Грузией

Сейчас Надежда Николаевна живет в родовом селе Демидовка Алькеевского района РТ, недалеко от села Базарные Матаки.

«Иван заочно окончил сельхозтехникум, потом ушел в армию. Два года он служил в погранвойсках в Карачаево-Черкесии, на границе с Абхазией и Грузией. В 2002 году он вернулся из армии и женился», – рассказывает мать героя.

«Он прям рвался туда, говорил: “Я обязательно пойду”»

Последние годы Иван работал дальнобойщиком, мать бойца рассказывает, что начальник предлагал сыну уехать в дальний рейс, чтобы не попасть под мобилизацию, но тот отказался.

Иван Туров ушел на СВО рядовым

«28 октября мы его отправили по мобилизации, а 29 октября мобилизация завершилась. Он попал в последнюю очередь. Он прям рвался туда, говорил: “Я обязательно пойду”. Вот пошел. Пошел и не вернулся», – с дрожью в голосе рассказывает Надежда Николаевна.

Иван Туров ушел на СВО рядовым. Ушел он, имея за плечами знания и опыт военного дела. Через полгода приехал домой в отпуск – успел как раз ко дню рождения младшего сына, вспоминает мать.

«Когда приезжал в отпуск, ни на что не жаловался, говорил только, что все отлично, все хорошо»

«Конечно, он не думал, что погибнет, но, видимо, чувствовал это. Когда приезжал в отпуск, ни на что не жаловался, говорил только, что все отлично, все хорошо. Он был очень душевным человеком, все его любили», – рассказывает Надежда Турова.

Семья постоянно собирала посылки для Ивана, их было очень трудно туда доставлять. Но они понимали, что любая весточка из дома – стимул для солдата, его вдохновение и поддержка.

У Ивана осталось трое детей

«Звонил он нам редко, в основном общался с женой Настенькой. Мы понимали, что это война и звонить оттуда часто нельзя. Он всегда говорил, что у него все хорошо, правда, один раз рассказал, что воды там не хватает. Жили в блиндажах. Ну война и есть война. Последний раз он написал мне СМС 18 июня: “Мама, привет! Как у вас дела? У меня все хорошо”. Я ему ответила, что у нас тоже все хорошо. А через десять дней, 28 июня, он погиб. 29-го числа нам сообщили о его гибели», – вспоминает Надежда Николаевна.

У Ивана осталось трое детей. Младшему сейчас всего два года с половиной года.

«Конечно, он не думал, что погибнет, но, видимо, чувствовал это»

«Если я не вернусь, обещай, что пойдешь вместо меня»

«Когда Иван приходил в отпуск, он Ефиму говорил: “Там так трудно, я, наверное, оттуда не вернусь”. Но этого я не знала, пока он не погиб. Он так прощался, так прощался с нами... Он сказал брату: “Если я не вернусь, ты обещаешь, что пойдешь вместо меня?” И Ефим ему пообещал», – вспоминает Надежда Николаевна.

После гибели старшего брата Ефим Туров сдержал обещание. Через три месяца после похорон Ивана он подписал контракт.

«Мы его, конечно, отговаривали, но он ведь слово дал, он обещал Ивану пойти Родину защищать. Мы недавно его проводили, 3 октября. Вместе с ним в этот день из нашего села ушли еще пять человек. В армии он служил разведчиком – это элитные войска. Сейчас он пошел в должности сержанта ВДВ. Пока он в учебке в Ульяновске, скоро должны отправить на СВО», – говорит Надежда Николаевна.

Перед отправкой на фронт Ефим заехал домой, навестил сестру с букетом цветов, а затем заехал к родителям.

После гибели старшего брата Ефим Туров подписал контракт

«Мы с мужем верующие люди. В этот день был праздник Казанской иконы Божией Матери, мы ездили в церковь в районный центр, вернулись домой, и в этот момент он заходит. И радость была, и слезы», – с волнением вспоминает женщина.

Ефим Туров живет в Казани. Дома его ждут жена и двое сыновей.

«Очень надеемся, что он вернется живым и здоровым», – вздыхает мать.

«Родина сказала: “Надо”. Мои сыновья ответили, что готовы»

Надежда Николаевна вспоминает, что всего в жизни они с мужем добивались сами, к труду приучили и детей.

«У мужа нет никакого образования, работал комбайнером, заведовал фермой, 13 лет был заведующим местным клубом. Играет на гармони. Он очень талантливый, начитанный, политически грамотный. Я новости не смотрю, потому что в каждом солдате вижу сына, зачем расстраиваться? А муж всегда в курсе всех событий», – говорит она.

Надежда Николаевна вспоминает, что всего в жизни они с мужем добивались сами, к труду приучили и детей

Надежда Николаевна училась в Казани в текстильном училище, работала ленточницей, потом – в детском саду. После переезда в деревню работала свинаркой, а когда открылся детский сад, стал заведующей там, на этой должности она проработала 18 лет. Уволиться пришлось по состоянию здоровья. Сейчас вместе с мужем она занимается художественной самодеятельностью, выступает с местным ансамблем «Рябинушка».

«У нас в доме живут доброта и любовь, мы очень хорошо относимся ко всем родным. Мой муж тоже был пограничником, как наш сын Иван, может быть, поэтому наши мальчики выросли такими патриотами. У меня гордость и за мужа, и за своих сыновей, у нас ведь никогда не было такого, чтобы откосить или откупиться. Родина сказала: “Надо”. Мои дети ответили, что готовы», – говорит Надежда Николаевна.

Мать героя говорит, что помогает ей справиться с тоской о сыне вера в Бога.

«Очень поддерживает меня мой духовный отец – протоиерей Андрей Зиньков. Он благочинный нашего округа. Когда мы строили в нашей деревне молитвенный дом, он помогал нам, подсказывал, как и что делать. Когда возводили купол, он приехал со своими певчими. Когда Ваня уезжал в зону СВО, он ему лично в руки отдал тактическую аптечку, где собрано было все необходимое, чтобы быстро оказать первую помощь во время боя. Сами мы не могли ее приобрести, мы не знали, что нужно взять с собой. Он объяснил нам все, молился за нашего сына, благословил его на службу. И Ефима тоже благословил. На отпевание приезжал к нам, когда Ваня погиб. Когда бывает у нас в деревне, всегда заезжает к нам. Поддерживает меня во всех вопросах, и мы помогаем ему, когда он просит помощи», – поделилась Надежда Николаевна.

«На сегодняшний день мы заканчиваем 18-ю маскировочную сеть»

Отец Андрей много раз ездил в зону СВО с гуманитарной миссией, подлючает к сбору груза для бойцов и местных жителей, которые охотно откликаются. Сейчас они плетут маскировочные сети для своих земляков-бойцов.

«Сети мы начали плести еще в прошлом году. Сначала мы собирали белые занавески для того, чтобы сделать сети. Я организовала сбор, написала в группу села, и мне стали приносить. Потом мы все это передавали в церковь в Алексеевском, где плели сети. И я подумала: “Там плетут, а мы что, не можем, что ли?” Тогда мы в нашем Доме культуры собрались и начали плести. На сегодняшний день мы заканчиваем 18-ю маскировочную сеть», – рассказала мать бойцов-героев.

Фото: из семейного архива Туровых