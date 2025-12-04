Мать пострадавшей от собак в Васильево девочки заявила о необходимости пересмотреть закон

За жизнь девочки, пострадавшей в поселке Васильево от агрессивных собак, продолжают бороться врачи. Городские власти находятся на постоянной связи с семьей и продолжают оказывать необходимую поддержку, в том числе сопровождение по медицинским, социальным и юридическим вопросам, сообщила «Татар-информу» руководитель пресс-службы Зеленодольского района Регина Чибрикова.

«Состояние ребенка остается критическим, за ее жизнь продолжают бороться медики. Прогнозы сейчас давать рано – все в руках Всевышнего. Врачи тоже делают все возможное», – рассказала она.

Мать ребенка, по словам Чибриковой, пока не готова к публичному общению, однако через пресс-службу передала свою позицию по поводу ситуации с безнадзорными животными.

«Она просила передать, что как мать обращается с просьбой пересмотреть федеральный закон, потому что даже стерилизованная и чипированная собака не перестает быть потенциально агрессивной, особенно в составе стаи», – процитировала представитель пресс-службы.

Напомним, 28 ноября собаки напали на 9-летнюю девочку в пгт Васильево Зеленодольского района. 3 декабря стало известно о задержании руководителя и работника организации, ответственных за отлов безнадзорных животных, а сегодня был задержан депутат совета Айшинского сельского поселения, который также руководил местным департаментом ЖКХ. Все подробности инцидента и как остановить подобные ЧП в Татарстане – в материале «Останутся хищниками»: кошмар в Васильево должен остановить бродячие своры в Татарстане».