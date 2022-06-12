Мать погибшей в ДТП на трассе в Татарстане девочки скончалась от травм

Мать девочки, которая накануне погибла в страшном ДТП на трассе Муслюмово – Старое Саитово, скончалась от полученных тяжелых травм. Об этом агентству стало известно от источника.

Дорожная авария произошла на 37-м километре трассы в Муслюмовском районе РТ, там столкнулись Volkswagen и KIA.

10-летняя пассажирка корейской KIA погибла на месте аварии. 45-летнего водителя и пассажирку KIA, а также четверых пассажиров Volkswagen с различными травмами с места ДТП увезли в больницу.

Фото: Очевидцы

От полученных тяжелых травм пассажирка KIA – мать погибшей девочки, около половины восьмого вечера скончалась.

После ДТП было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека