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Ру Тат
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Происшествия
12 июня 2022  07:44

Мать погибшей в ДТП на трассе в Татарстане девочки скончалась от травм

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Мать девочки, которая накануне погибла в страшном ДТП на трассе Муслюмово – Старое Саитово, скончалась от полученных тяжелых травм. Об этом агентству стало известно от источника.

Дорожная авария произошла на 37-м километре трассы в Муслюмовском районе РТ, там столкнулись Volkswagen и KIA

10-летняя пассажирка корейской KIA погибла на месте аварии. 45-летнего водителя и пассажирку KIA, а также четверых пассажиров Volkswagen с различными травмами с места ДТП увезли в  больницу. 

 

Фото: Очевидцы

 От полученных тяжелых травм пассажирка KIA – мать погибшей девочки, около половины восьмого вечера скончалась. 

После ДТП было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека

 

#в дтп погиб ребенок
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