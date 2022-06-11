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Происшествия
11 июня 2022  17:25
Полина Шевчук

Ребенок погиб и шесть человек пострадали в страшной аварии на трассе в РТ

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Ребенок погиб и шесть человек пострадали в страшной аварии на трассе в РТ

 

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

Страшное ДТП произошло сегодня днем на трассе Муслюмово – Старое Саитово в Муслюмовском районе Татарстана.

Как рассказали в республиканской Госавтоинспекции, 56-летний  водитель Volkswagen на перекрестке не уступил дорогу легковушке KIA, которая ехала по главной дороге.

 

В результате ДТП погибла 9-летняя девочка, которая была в корейской легковушке. Кроме того пострадали водитель и пассажир KIA, и четверо пассажиров Volkswagen. Их с различными травмами доставили в больницу.

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