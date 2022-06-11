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Ру Тат
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Происшествия
11 июня 2022  20:50

Уголовное дело возбуждено после ДТП на трассе в Муслюмовском районе РТ, где погиб ребенок

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Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека возбуждено после ДТП на трассе Муслюмово – Старое Саитово. Об этом «Татар-информу» рассказал старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Ранее агентство сообщало, что около двух часов дня на 37-м километре трассы в Муслюмовском районе Татарстана столкнулись Volkswagen и KIA

57-летний водитель Volkswagen, по предвариетльным данным, не уступил дорогу KIA, которая ехала по главной дороге. 10-летняя пассажирка корейской иномарки погибла на месте аварии. 45-летний водитель и пассажир KIA, а также четверо пассажиров Volkswagen с различными травмами доставлены в  больницу. 

На место дорожной аварии выезжал помощник прокурора Муслюмовского района РТ Ильвир Бахтиев. Расследование уголовного дела контролирует районная прокуратура. 

 

Фото: Пресс-служба Прокуратуры РТ

 
 

 

#в дтп погиб ребенок #Уголовное дело
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