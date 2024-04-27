Мать Героя России Раиля Габдрахманова: «Он – гордость нашего района, да и всей страны»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Уничтожил пять танков и освободил поселок

34-летний командир танковой роты 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа майор Раиль Габдрахманов получил звание Героя России в августе 2023 года.



Свой подвиг он совершил во время освобождения поселка в зоне СВО. Вместе со своей ротой он успешно прорвал оборонительный рубеж. Им удалось уничтожить три танка противника и 15 бойцов ВСУ. Спустя время враг решил вернуться и отбить занятые российскими военными территории. Но танковая рота Габдрахманова не отступила и в очередном бою уничтожила два вражеских танка и 20 бойцов ВСУ.

«Золотую Звезду» Герой получил из рук министра обороны РФ Сергея Шойгу. И это не единственная его награда – на его груди блестят медали «За разминирование», «За укрепление военного содружества», «За воинскую доблесть» и медаль Суворова.

Родом Раиль Габдрахманов из села Базарные Матаки Алькеевского района. Сейчас на его малой родине живут его родители – Лира и Наиль Габдрахмановы.

Лире Мударисовне недавно исполнилось 58 лет. Но на пенсию она не спешит, продолжает работать главным бухгалтером Казначейства в Алькеевском районе.

Отец Героя, Наиль Хафанзянович Габдрахманов, 20 лет проработал в полиции, ушел на заслуженный отдых в звании майора.

«Мой брат – военный офицер, Раиль, видимо, решил по стопам отца и дяди пойти и тоже захотел носить погоны», – рассказывает мама Героя России.

Материнскому сердцу, конечно же, непросто ждать сына с фронта Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Бывало, что мы месяцами не разговаривали, такая уж у него профессия – Родину защищать»

Материнскому сердцу, конечно же, непросто ждать сына с фронта.

«Когда он там, звонит не часто. Он с первых дней на СВО, и бывало, что мы месяцами не разговаривали. Ну у него же профессия такая – Родину защищать. Он мне много не рассказывает, у него же тайна. Он говорит только: “Мама, у меня все в порядке”. И все на этом. Мне и от этих слов на душе становится спокойно – я ему верю. Он меня все время успокаивает. Конечно, это страшно и больно, но, естественно, я горжусь своим сыном», – поделилась Лира Мударисовна.

Несмотря на то что сын не делится плохими новостями и никогда не жалуется, мать прекрасно понимает, насколько тяжело ему далось звание Героя России.

«Это же не просто так дается. Мы в школе изучали подвиги Героев Великой Отечественной войны, нам рассказывали, через что им пришлось пройти. Сейчас все точно так же», – поделилась она.

Женщина с тревогой вспоминает день, когда узнала, что началась СВО.

«Утром я проснулась и включила телевизор, там показывали Владимира Владимировича Путина. Он говорил о специальной военной операции на Украине. Я сразу же позвонила сыну, и он, как всегда, начал меня успокаивать: “Мама, тут все спокойно, у нас все хорошо”. Он вообще никогда мне не жаловался – он добросовестно и терпеливо выполняет свою задачу», – рассказала она.

Несмотря на то что сын не делится плохими новостями и никогда не жалуется, мать прекрасно понимает, насколько тяжело ему далось звание Героя России Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Говорила: “Улым, если сложно, возвращайся”, – но он меня не слушал»

Сын рос ответственным и самостоятельным, даже когда был маленький, всегда помогал по хозяйству, вспоминает его мать.

«У меня есть еще младший сын, ему 23 года, он учится на агронома. Раиль помогал мне его воспитывать – у них разница в 12 лет. Я никогда в нем не сомневалась, могла со спокойной душой доверить ему братишку и поехать куда-нибудь. Они у меня оба спокойные, трудолюбивые, самостоятельные, спорт любили в детстве», – рассказывает мама.

После школы Раиль Габдрахманов поступил учиться в Казанское танковое училище. Выбрал свою будущую профессию он еще в девятом классе – тогда же начал готовиться к сложному отбору в ряды танкистов.

«На его выбор повлияли не только отец и дядя. Его классный руководитель, учитель истории Дамир Хузиахметович Сабитов был очень активным, мне кажется, он тоже воспитал в нем патриотизм», – рассуждает мать Героя.

Учиться в Танковом училище было непросто, но сын никогда не жаловался, вспоминает она.

«До принесения присяги ему можно было уйти, если не понравится. Но он все равно выбрал для себя этот путь – значит, по душе было. После выпускного его направили в Новосибирск, потом отправили в Кемеровскую область. Я никогда не отговаривала его от такой профессии, предлагала ему: “Улым, если сложно, возвращайся”. Но он меня не слушал», – поделилась Лира Мударисовна.

Она вспоминает, как на следующий день после награждения поехала встречать сына в аэропорт Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В стране такая тяжелая ситуация, поэтому мы должны друг другу помогать»

О награждении сын рассказал ей скромно, просто поделился, что направили документы на награду.

«Он ничего не говорил мне о подвиге. 10 августа ему вручили медаль, 11-го числа у него был день рождения. Только тогда я узнала, за что его наградили. Конечно уж, было страшно за него. Ему нужно было принимать решение мгновенно. И сослуживцы ведь его не оставили. Но мы с ним на эту тему никогда не говорили, мне больно об этом говорить. Может, попозже, когда все утихнет, но пока я не могу это обсуждать», – поделилась мать Героя.

Она вспоминает, как на следующий день после награждения поехала встречать сына в аэропорт.

«Его встречали глава нашего района, Лейла Фазлеева, юнармейцы. Его встретили с оркестром. Мы, конечно, не ожидали, это было так приятно. На второй день нас приглашали в администрацию, потом он поехал на встречу с Миннихановым. Все гордятся моим сыном, он гордость нашего района, даже Татарстана и России, думаю», – улыбаясь, рассказывает Лира Мударисовна.

Другим матерям и женам, которые ждут своих мужчина с фронта, женщина желает терпения.

«Сейчас всем тяжело, но нужно ждать. Нужно быть спокойными, поддерживать друг друга, беречь. В стране такая тяжелая ситуация, поэтому мы должны друг другу помогать. У нас в районе часто устраивают праздники для семей военнослужащих, нас приглашают, и это очень приятно. Не просто забрали наших сыновей и забыли, помнят про нас. Нас поддерживает район, наш глава Александр Никошин», – рассказывает мама Раиля Габдрахманова.

Видит сына она раз в год, относится к этому с пониманием, но очень надеется, что Раиля когда-нибудь переведут в Татарстан.

«С 11 класса, как он поступил в Танковое, я так все время и скучаю по нему, и жду», – подытожила Лира Мударисовна.