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Происшествия
18 мая 2022  13:46
Полина Шевчук

Минобороны РФ рассказало о подвиге танкиста из Татарстана Раиля Габдрахманова

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Во время освобождения одного из населенных пунктов на Украине танковая рота под командованием Раиля Габдрахманова, несмотря на ожесточенные бои и сопротивление противника, успешно прорвала оборонительный рубеж. Они смогли уничтожить 3 танка ВСУ и порядка 15 боевиков. Информация об этом появилась на официальном сайте Минобороны РФ.

Успешная операция позволила в кратчайшие сроки взять под контроль населенный пункт и укрепиться на занятой позиции.

Националисты, дождавшись подмоги, попытались выбить наших военных с занятой территории, однако сделать им этого не удалось. Танковая рота Габдрахманова в бою уничтожила 2 вражеских танка и 20 человек со стороны противника.

Как сообщает издание «Алькеевские вести», Раиль Габдрахманов уроженец Алькеевского района Татарстана.
 

 

#спецоперация на Украине #танк
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