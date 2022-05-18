Минобороны РФ рассказало о подвиге танкиста из Татарстана Раиля Габдрахманова

Во время освобождения одного из населенных пунктов на Украине танковая рота под командованием Раиля Габдрахманова, несмотря на ожесточенные бои и сопротивление противника, успешно прорвала оборонительный рубеж. Они смогли уничтожить 3 танка ВСУ и порядка 15 боевиков. Информация об этом появилась на официальном сайте Минобороны РФ.

Успешная операция позволила в кратчайшие сроки взять под контроль населенный пункт и укрепиться на занятой позиции.

Националисты, дождавшись подмоги, попытались выбить наших военных с занятой территории, однако сделать им этого не удалось. Танковая рота Габдрахманова в бою уничтожила 2 вражеских танка и 20 человек со стороны противника.

Как сообщает издание «Алькеевские вести», Раиль Габдрахманов уроженец Алькеевского района Татарстана.

