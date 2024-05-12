«Мат – это антимолитва, обращенная к бесовским силам»: священник о нецензурной лексике

«Татар-информ» продолжает цикл видеоподкастов «Батюшка против» на православные темы. В прошлом выпуске мы говорили о известном талисмане красная нить. Сегодня казанский священник, руководитель миссионерского отдела Казанской епархии иерей Александр Ермолин назвает все за и против употребления мата.

«Дар слова отличает человека от всего живого мира»

Я, как православный священник, категорически против мата. Потому что это грех против прекрасного Божьего дара слова, который дан каждому человеку.

Господь дал человеку множество самых разных и самых замечательных даров, и дар слова – это тот дар, который отличает человека от всего живого мира. Может быть, животные на каком-то своем уровне и умеют общаться, но слово – это прекрасное изложение мысли. Это то, что принципиально отличает человека от них. Человек может передать сложные, философские, богословские мысли. Он может писать книги, читать их, осмысливать их.

Евангелие от Иоанна начинается прекрасными словами: «В начале было Слово». И вообще весь Евангельский текст напоминает нам, насколько слово имеет большое значение: «От слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься», – и так далее. Это показывает, что Бог дал нам прекрасный дар, но получается так, что человек от этого дара отказывается. И отказывается самыми разными способами: начинает нецензурно выражаться или говорит на каком-то смешном языке, в моей молодости был «олбанский» язык, на котором общались в интернете. Но мат был всегда. И это большая проблема.

Слово – это прекрасный дар, которым человек в том числе может прославлять Бога. Давайте обратим внимание на Псалтирь. Это прекрасные тексты, написанные царем Давидом. Он прославляет Бога невидимого – того Бога, которого невозможно изложить. Если мы прочитаем молитвы Литургии, то увидим, что литургисты словно задыхаются из-за невозможности выразить то величие, ту непостижимость Бога – им не хватает слов, они используют самые красивые выражения, описывая его как безмерного, любящего, прощающего и так далее. Но, тем не менее, даже эти слова, даже вся вершина византийской поэзии, которая является основой нашего богослужения, не может объяснить всю великую тайну Бога.

«Весь евангельский текст напоминает нам, насколько слово имеет большое значение: “От слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься” и так далее» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Кого ты зовешь в свою жизнь, тот к тебе и приходит»

А что делает человек матерящийся? Он делает все ровным счетом наоборот. Есть такое прекрасное благочестивое православное выражение: «Молитва – это прекрасно, а мат – это антимолитва, обращенная к бесовским силам».

Давайте помнить великий принцип: кого ты зовешь в свою жизнь, тот к тебе и приходит. Если ты устремляешь свои мысли и чувства к прекрасному, если ты красиво и поэтично выражаешься, то ты действительно обращаешься к Богу. А если ты материшься, произносишь нецензурные слова, то ты обращаешься к злым духам. Неслучайно военные священники говорили – если в одном подразделении прекращали материться, то жизнь в нем становилась лучше. Потерь было меньше, отношения друг с другом налаживались.

Можно много говорить о том, кто виноват, но в первую очередь, нам нужно обратиться к вопросу: «Что делать?». Человеку нужно воспитывать свою культуру. Христианство предполагает, что человека от образа человеческого нужно поднять до образа ангельского. Но мы видим, что люди лишены многих знаний о литературе, культуре, истории. И зачастую встает задача поднять человека сначала до его человеческого уровня. Поэтому так важно читать книги, смотреть хорошие фильмы, как говорила одна известная дама: «Не надо общаться с дураками потому, что они стягивают тебя на свой уровень и там давят своим опытом».

У многих классиков русской литературы есть и матерные произведения, но я считаю, что нужно оценивать человека по итогам жизни. Мы же не оцениваем Пушкина по каким-то карикатурным стишкам, в которых он описывал своих противников. Насколько я знаю, у поэта была традиция: если его кто-то критиковал, он потом на каждого критика писал по ехидному четверостишию и при случае эти строки прочитывал.

«Человеку нужно воспитывать свою культуру. Христианство предполагает, что нужно человека от образа человеческого поднять до образа ангельского. Поэтому важно читать книги, смотреть хорошие фильмы» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Матерился – делай земные поклоны»

Если вы слушаете музыку, в которой есть матерные слова, то ничего хорошего от этого ждать не нужно. То есть, вы обращаетесь не к тому источнику. Да, это может быть забавно, весело, но вместе с тем неправильно. Надо все-таки стараться повышать свой уровень и развиваться, а не падать вниз. К сожалению, в наше время молодежь увлечена нецензурной лексикой. Кому-то кажется, что это делает его взрослым, брутальным или подчеривает статус, но нет ничего лучше, чем красивая речь, которая в любом обществе вызовет к вам уважение.

Как бороться с матом? Сказал случайно – делай земные поклоны. Определи для себя практику: одно дурное слово – десять поклонов.

Также надо понимать, что замена мата на другие слова – это квазия. Если ты используешь литературное слово, которое в контексте имеет такое же значение, как мат, то это попытка замаскировать грех сквернословия.

Использовать матерные слова, связанные с именем Божием, это в высшей степени кощунственно. Священное Писание говорит, что не надо упоминать имени Господа всуе. Предполагается, что Бог – это большая святыня и нужно относиться к нему благоговейно и благочестиво. Упоминание Господа всуе – это когда люди используют имя Бога для связки слов в предложении, а не потому, что они такие благочестивые. Вот пример: пошел грабить банк и говорит: «Господи, благослови».

***

Свои вопросы на тему православия оставляйте в окне под текстом – отец Александр даст на них подробные ответы в следующих выпусках видеоподкастов «Кофе с батюшкой» или «Батюшка против» на сайте «Татар-информа».

ДРУГИЕ ВЫПУСКИ #БАТЮШКА ПРОТИВ