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Ру Тат
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Экономика
1 марта 2022  06:22

Mastercard отключила от системы несколько российских банков из-за санкций

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Компания Mastercard отключила несколько российских банков от своей платежной системы, следуя распоряжениям о введении санкций против России. Об этом сказано в заявлении руководителя компании Майкла Мибаха.

«В результате [принятия] санкционных распоряжений мы заблокировали несколько финансовых учреждений в платежной сети Mastercard. Мы продолжим работать с регулирующими органами в ближайшие дни, чтобы полностью соблюдать наши обязательства по соблюдению требований по мере их развития», — отметил глава Mastercard.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России. Позднее Путин подписал указ о применении специальных экономических мер против санкций.

#платежные системы #санкции против россии
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