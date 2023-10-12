Минтруд Татарстана назвал причины рекордно низкого за 15 лет уровня безработицы

Фото: © «Татар-информ»

Уровень занятости населения Татарстана сейчас составляет 62%, по России — 60,8%, по ПФО — 60,1%. На рынке труда региона зафиксирован рекордно низкий уровень безработицы. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Минтруда РТ.

«На рынке труда в республике в 2023 году наблюдается рекордно низкий уровень зарегистрированной безработицы — 0,27% от численности рабочей силы. Для сравнения, за последние 15 лет, исключая 2009 и 2020 годы, с высоким уровнем безработицы, среднее его значение составляет 0,97%», — отметили в ведомстве.

Низкий уровень безработицы связан с расширением производства, ростом заказов у предприятий, внедрением технологий импортозамещения, развитием сферы услуг, что ведет к росту спроса на кадры, отмечается тенденция роста занятости. По итогам второго квартала этого года численность занятого населения в Татарстане по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 44 тыс. — до 2 млн человек.

Центры занятости населения в этом году трудоустроили 70% от общего количества обратившихся в поиске работы человек. Для сравнения: в прошлом году аналогичный показатель составлял 66%. Предприятия и организации предлагают соискателям из Татарстана более 34,3 тыс. вакансий.