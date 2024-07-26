«Масштабное обновление за всю историю»: военкомат Челнов капитально отремонтируют

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

В военном комиссариате Комсомольского и Тукаевского районов Набережных Челнов проводится капитальный ремонт. Это первое масштабное обновление здания за всю его историю. Строители вышли на финишную прямую.

«Это приятные хлопоты», — говорит Елена Осипова. Она старший помощник военного комиссара Комсомольского и Тукаевского районов. Трудится здесь уже более 20 лет. По ее словам, это первый капитальный ремонт, который проводится в здании.

«Сейчас у нас все здесь покрасили, линолеум положили, проводку, электричество, свет сделали. Я думаю, здесь у нас будет светлее. Кондиционеры ставят тоже. Так что работать будет одно удовольствие», — рассказывает женщина.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Сейчас основной фронт работ развернулся в подвале. Строители проводят демонтаж старого покрытия полов, стен. На первом этаже обновляют электропроводку. Она уже была в неудовлетворительном состоянии. Также поменяют все инженерные системы. В кабинетах станет еще теплее — рабочие устанавливают новые батареи. В целом здание поменяется кардинально, отмечают строители.

«Трубы в очень плохом состоянии были, была ржавчина. Все поменяли. Сейчас нормально. Новую поставили. Электричество тоже всё поменяли на новое. Стены все покрасили, потолки», — говорит прораб Армен Мартиросян.

На втором этаже работы практически завершены. По словам сотрудников военного комиссариата, ремонт им был нужен давно. Сейчас они смогут принимать контрактников и призывников в обновленных кабинетах. Обновление проводится благодаря поддержке руководства Татарстана и Челнов.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Мы улучшаем условия работы для наших сотрудников для того, чтобы можно было принимать людей, которые приходят для заключения контракта, ветеранов боевых действий, ветеранов Великой Отечественной войны, вообще посетителей», — отметил военный комиссар Комсомольского и Тукаевского районов Дамир Валиев.

По словам строителей, капитальный ремонт здания военного комиссариата Комсомольского и Тукаевского районов завершен практически на 80%. Они рассчитывают, что в конце августа – в начале сентября объект будет сдан в эксплуатацию.

Капитальный ремонт не создает помех для работы с контрактниками, сообщили сотрудники военкомата. По их словам, наоборот, сейчас даже наплыв желающих защищать Родину.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

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