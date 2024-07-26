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«Масштабное обновление за всю историю»: военкомат Челнов капитально отремонтируют
В военном комиссариате Комсомольского и Тукаевского районов Набережных Челнов проводится капитальный ремонт. Это первое масштабное обновление здания за всю его историю. Строители вышли на финишную прямую.
«Это приятные хлопоты», — говорит Елена Осипова. Она старший помощник военного комиссара Комсомольского и Тукаевского районов. Трудится здесь уже более 20 лет. По ее словам, это первый капитальный ремонт, который проводится в здании.
«Сейчас у нас все здесь покрасили, линолеум положили, проводку, электричество, свет сделали. Я думаю, здесь у нас будет светлее. Кондиционеры ставят тоже. Так что работать будет одно удовольствие», — рассказывает женщина.
Сейчас основной фронт работ развернулся в подвале. Строители проводят демонтаж старого покрытия полов, стен. На первом этаже обновляют электропроводку. Она уже была в неудовлетворительном состоянии. Также поменяют все инженерные системы. В кабинетах станет еще теплее — рабочие устанавливают новые батареи. В целом здание поменяется кардинально, отмечают строители.
«Трубы в очень плохом состоянии были, была ржавчина. Все поменяли. Сейчас нормально. Новую поставили. Электричество тоже всё поменяли на новое. Стены все покрасили, потолки», — говорит прораб Армен Мартиросян.
На втором этаже работы практически завершены. По словам сотрудников военного комиссариата, ремонт им был нужен давно. Сейчас они смогут принимать контрактников и призывников в обновленных кабинетах. Обновление проводится благодаря поддержке руководства Татарстана и Челнов.
«Мы улучшаем условия работы для наших сотрудников для того, чтобы можно было принимать людей, которые приходят для заключения контракта, ветеранов боевых действий, ветеранов Великой Отечественной войны, вообще посетителей», — отметил военный комиссар Комсомольского и Тукаевского районов Дамир Валиев.
По словам строителей, капитальный ремонт здания военного комиссариата Комсомольского и Тукаевского районов завершен практически на 80%. Они рассчитывают, что в конце августа – в начале сентября объект будет сдан в эксплуатацию.
Капитальный ремонт не создает помех для работы с контрактниками, сообщили сотрудники военкомата. По их словам, наоборот, сейчас даже наплыв желающих защищать Родину.
Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Эльмиры Гайнутдиновой.
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