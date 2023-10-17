Масштабная акция в поддержку службы по контракту «ВСЕ СВОИ» стартовала в Татарстане

Сегодня во всех районах Татарстана стартовала масштабная патриотическая акция в поддержку военной службы по контракту «ВСЕ СВОИ». Марафон начался в 10 часов утра и будет проходить на протяжении всего дня до 22.00 часов.

Все желающие заключить контракт могут получить актуальную информацию о контрактной службе и СВО, а также истории героев и ответы на вопросы о мерах социальной помощи и поддержки.

Так, казанцы смогут принять участие в пикетах, которые проходят на улице Баумана, возле станций метро «Проспект Победы», «Площадь Тукая», «Авиастроительная», ТЦ «Проспект Победы», а также получить консультации по контрактной службе. Представители военкоматов проконсультируют желающих поступить на военную службу по контракту.

Патриотическая акция проходит и в Набережных Челнах. Пикеты проходят в трех точках города: возле ТЦ «Октябрьский», ДК «Энергетик», а также на бульваре Энтузиастов, где организована раздача газет и листовок с информацией о контрактной службе. Кроме того, все желающие смогут узнать подробную информацию о службе по контракту непосредственно у представителей военкомата.

В свою очередь для жителей Лаишево местные власти организовали благотворительный концерт, а желающие могут получить более подробную информацию о контрактной службе. В Буинске, сразу в нескольких локациях – возле торговых точек, на центральной площади города, возле различных социальных объектов организована раздача листовок с подробной информацией о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах.

Жители Нурлата также смогут насладиться патриотическим концертом, который проходит в сквере «Театральный». Представители военкомата организовали консультации для всех желающих заключить контракт, а участники мероприятия могут посмотреть на сборку- разборку автоматов юнармейцами и поучаствовать в сдаче норм ГТО.

Напомним, 12-часовой марафон объединяет участников СВО, членов их семей, представителей пунктов набора на контрактную службу из военкоматов, работников соцслужб и благотворительных организаций, фонда «Защитники Отечества», специалистов call-центра 117, а также религиозных деятелей и представителей власти. Также в маштабной акции принимает участие внештатный советник врио главы Херсонской области, сопредседатель Координационного совета по развитию и интеграции новых территорий при Общественной палате России Александр Малькевич.

Полную трансляцию можно посмотреть на телеканале ТНВ, официальном сообществе ВКонтакте «Республика Татарстан», в социальных сетях, на «БИМ-радио», радио «Күңел», «Авторадио», «Ди-ФМ». Зрители смогут перейти на сайт heroes-tatarstan.ru, позвонить на горячую линию 117 или перейти по QR-коду в чат с контакт-центром по вопросу контрактной службы.

Напомним, для удобства в республике действуют пункты отбора на службу по контракту, работает колл-центр 117, где готовы ответить на все интересующие вопросы и оказать содействие.