Александр Малькевич примет участие в первом марафоне о контрактной службе «ВСЕ СВОИ»

Ведущие федеральные эксперты, в числе которых внештатный советник врио главы Херсонской области, сопредседатель Координационного совета по развитию и интеграции новых территорий при Общественной палате России Александр Малькевич, примут участие в первом марафоне посвященном контрактной службе «ВСЕ СВОИ».

« Я рад принимать участие в данном телемарафоне. Я, от лица жителей ЛНР, с самыми добрыми словами признательности в адрес Раиса Республики, всей команды и жителей, кто участвует в этом большом, нужном правильном добром процессе. Спасибо за то, что участвуете в воссоздании мирной жизни в регионах, которые это давно заслужили», – отмечает Малькевич.

Напомним, на следующей неделе, 17 октября, в Татарстане в 10 утра стартует масштабная патриотическая акция в поддержку военной службы по контракту «ВСЕ СВОИ».

В день марафона в прямом эфире прозвучит вся актуальная информация о контрактной службе и СВО, а также истории героев и ответы на вопросы о мерах социальной помощи и поддержки.

Полную трансляцию можно посмотреть на телеканале ТНВ, официальном сообществе ВКонтакте «Республика Татарстан», в социальных сетях, на «БИМ-радио», радио «Күңел», «Авторадио», «Ди-ФМ». Зрители смогут перейти на сайт heroes-tatarstan.ru, позвонить на горячую линию 117 или перейти по QR-коду в чат с контакт-центром по вопросу контрактной службы.

Также 17 октября сразу в нескольких локациях Казани — на улице Баумана, возле станции метро «Проспект Победы», «Площадь Тукая», ТЦ «Проспект Победы» — состоятся пикеты, на которых можно получить консультации по контрактной службе.

Напомним, для удобства в республике действуют пункты отбора на службу по контракту, работает колл-центр 117, где готовы ответить на все интересующие вопросы и оказать содействие.