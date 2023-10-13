В Татарстане в поддержку службы по контракту пройдет 12-часовой марафон «ВСЕ СВОИ»

На следующей неделе, 17 октября, в Татарстане в 10 утра стартует масштабная патриотическая акция в поддержку военной службы по контракту «ВСЕ СВОИ».

12-часовой марофон объединит участников СВО, членов их семей, представителей пунктов набора на контрактную службу из военкоматов, работников соцслужб и благотворительных организаций, фонда «Защитники Отечества», специалистов call-центра 117, а также религиозных деятелей и представителей власти.

В день марафона в прямом эфире прозвучит вся актуальная информация о контрактной службе и СВО, а также истории героев и ответы на вопросы о мерах социальной помощи и поддержки.

Полную трансляцию можно посмотреть на телеканале ТНВ, официальном сообществе ВКонтакте «Республика Татарстан», а также страницах районов и городов. К марафону подключатся и другие телеканалы республики, радиостанции. Прямые включения пройдут из Челнов, Мамадыша и Нижнекамска.

Напомним, для удобства в республике действуют пункты отбора на службу по контракту, работает колл-центр 117, где готовы ответить на все интересующие вопросы и оказать содействие.