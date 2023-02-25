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Масленица в Челнах развернулась на трех площадках
В Набережных Челнах масленичные гулянья развернулись на площади Азатлык, в парке Победы, в парке культуры и отдыха в поселке ГЭС. Об этом сообщает телеграм-канал мэрии Автограда.
Праздничное настроение создавали артисты и творческие коллективы детских школ искусств, музыкальных школ, дворцов культуры.
Кульминацией народного гулянья «Проводы зимы — Масленица» стало сжигание соломенного чучела, символизирующего уход зимы и наступление весны.
Для всех желающих работали торговые павильоны с блинами и чаем, игровые и спортивные площадки. Также желающие могли покататься на лошадях и пони.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что новый арт-объект «Сарафан» появился к масленичным гуляньям в парке Горького в Казани. А сегодня для всех казанцев в парке Черное озеро развернулись традиционные масленичные гулянья.
Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.
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