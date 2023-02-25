Масленица в Челнах развернулась на трех площадках

В Набережных Челнах масленичные гулянья развернулись на площади Азатлык, в парке Победы, в парке культуры и отдыха в поселке ГЭС. Об этом сообщает телеграм-канал мэрии Автограда.

Праздничное настроение создавали артисты и творческие коллективы детских школ искусств, музыкальных школ, дворцов культуры.

Кульминацией народного гулянья «Проводы зимы — Масленица» стало сжигание соломенного чучела, символизирующего уход зимы и наступление весны.

Для всех желающих работали торговые павильоны с блинами и чаем, игровые и спортивные площадки. Также желающие могли покататься на лошадях и пони.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что новый арт-объект «Сарафан» появился к масленичным гуляньям в парке Горького в Казани. А сегодня для всех казанцев в парке Черное озеро развернулись традиционные масленичные гулянья.