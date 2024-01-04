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Общество 4 января 2024 20:03

Машков вручил первые удостоверения доверенным лицам Путина на выборах Президента

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Сопредседатель центрального избирательного штаба кандидата в Президенты Владимира Путина Владимир Машков вручил первые удостоверения доверенным лицам действующего главы государства на предстоящих выборах. Об этом передает ТАСС.

Машков пояснил, что Владимир Путин много передвигается по стране и общается с людьми, и в этом плотном и интенсивном графике невозможно со всеми встретиться, поэтому создан институт доверенных лиц.

«Поэтому и существуют доверенные лица, которым делегирована такая важная миссия — вести прямой диалог с гражданами нашей страны от имени нашего кандидата», — подчеркнул он.

Удостоверения получили главный трансплантолог Минздрава России Сергей Готье, летчик-космонавт, исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев, председатель движения «Мы вместе с Россией», член Общественной палаты РФ от Запорожской области Владимир Рогов.

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