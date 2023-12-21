Сопредседателями штаба Путина стали актер Машков, врач Лысенко и Герой ДНР Жога

Художественный руководитель Театра Табакова, актер и режиссер театра и кино Владимир Машков, спикер парламента ДНР Артем Жога и главврач Московской городской больницы № 52, герой труда Марьяна Лысенко — это те люди, которые стали сопредседателями штаба кандидата в Президента РФ на выборах в 2024 году Владимира Путина. Об этом пишет РИА «Новости».

Напомним, избирательный штаб кандидата на должность главы государства начинает работать с четверга. Место расположение штаба — Москва, Гостиный двор.

Режим работы круглосуточный, однако прийти туда можно будет по будням с 9:00 до 18:00. Логотип кампании Путина оформили в цветах триколора: страна, фамилия и год — 2024. В штабе есть возможность провести ВКС с регионами. Волонтеры, которым предстоит собирать подписи в поддержку кандидата в регионах, уже проходят обучение, их консультируют юристы штаба. Пресс-секретарь штаба — журналист телеканала «Россия 24» Александра Суворова.

Напомним, ранее Жога, общаясь с Президентом на церемонии награждения медалями «Золотая звезда» Героев России, спросил Путина о его намерении участвовать в выборах-2024. Путин сказал, что собирается выдвигаться на новый президентский срок.

Выборы президента РФ проведут в марте 2024 года.