news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Политика 21 декабря 2023 10:53

Сопредседателями штаба Путина стали актер Машков, врач Лысенко и Герой ДНР Жога

Скопировать ссылку

Художественный руководитель Театра Табакова, актер и режиссер театра и кино Владимир Машков, спикер парламента ДНР Артем Жога и главврач Московской городской больницы № 52, герой труда Марьяна Лысенко это те люди, которые стали сопредседателями штаба кандидата в Президента РФ на выборах в 2024 году Владимира Путина. Об этом пишет РИА «Новости».

Напомним, избирательный штаб кандидата на должность главы государства начинает работать с четверга. Место расположение штаба Москва, Гостиный двор.

Режим работы круглосуточный, однако прийти туда можно будет по будням с 9:00 до 18:00. Логотип кампании Путина оформили в цветах триколора: страна, фамилия и год 2024. В штабе есть возможность провести ВКС с регионами. Волонтеры, которым предстоит собирать подписи в поддержку кандидата в регионах, уже проходят обучение, их консультируют юристы штаба. Пресс-секретарь штаба журналист телеканала «Россия 24» Александра Суворова.

Напомним, ранее Жога, общаясь с Президентом на церемонии награждения медалями «Золотая звезда» Героев России, спросил Путина о его намерении участвовать в выборах-2024. Путин сказал, что собирается выдвигаться на новый президентский срок.

Выборы президента РФ проведут в марте 2024 года.

#Владимир Путин #штаб #владимир машков
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100