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Общество 31 декабря 2023 20:05

Избирательный штаб Путина в Татарстане поздравил с наступающим Новым годом

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Избирательный штаб Путина в Татарстане поздравил с наступающим Новым годом

Избирательные штабы кандидата в Президенты РФ Владимира Путина поздравили жителей страны с наступающим Новым годом. Представители разных регионов, в том числе Татарстана, записали совместный видеоролик.

«В новом году желаем вам здоровья, семейного благополучия, исполнения желаний, исәнлек-саулык, озын гөмер, уңышлар (здоровья, долголетия, успехов – перевод с татарского)», – сказано в послании от татарстанцев.

Также с праздником граждан поздравили сопредседатель центрального избирательного штаба кандидата в Президенты Владимира Путина Владимир Машков и представители штабов в Калининградской области, Крыму, на Донбассе и других субъектов РФ.

Видео: избирательный штаб кандидата в Президенты РФ Владимира Путина

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