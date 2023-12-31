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Избирательный штаб Путина в Татарстане поздравил с наступающим Новым годом
Избирательные штабы кандидата в Президенты РФ Владимира Путина поздравили жителей страны с наступающим Новым годом. Представители разных регионов, в том числе Татарстана, записали совместный видеоролик.
«В новом году желаем вам здоровья, семейного благополучия, исполнения желаний, исәнлек-саулык, озын гөмер, уңышлар (здоровья, долголетия, успехов – перевод с татарского)», – сказано в послании от татарстанцев.
Также с праздником граждан поздравили сопредседатель центрального избирательного штаба кандидата в Президенты Владимира Путина Владимир Машков и представители штабов в Калининградской области, Крыму, на Донбассе и других субъектов РФ.
Видео: избирательный штаб кандидата в Президенты РФ Владимира Путина
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