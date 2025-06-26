В театре Камала начали укладывать красную дорожку для «Золотой маски»

Фото: © Оксана Романова / «Татар-информ»

В новом здании театра Камала начали монтировать красную дорожку для участников XXXI церемонии вручения Российской национальной театральной премии «Золотая маска».

Три красных ковра будут уложены у главного входа. Встречать гостей будут персонажи в народных костюмах.

Дни «Золотой маски» стартовали в Казани накануне. Впервые обширная образовательная программа для широкого круга посетителей предваряет церемонию вручения самой Российской национальной театральной премии «Золотая маска». Лауреатов назовут сегодня вечером в новом здании театра Камала. Это уникальный случай, поскольку обычно церемония награждения «Золотой маски» проходит в Москве, лишь однажды прежде за 31-летнюю историю премии она проводилась за ее пределами – в Санкт-Петербурге.