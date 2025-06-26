Министр культуры РТ приветствует гостей «Золотой маски» на лестнице театра Камала
Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова приветствует участников XXXI церемонии вручения Российской национальной театральной премии «Золотая маска» на лестнице нового здания театра Камала.
Дни «Золотой маски» стартовали в Казани накануне. Впервые обширная образовательная программа для широкого круга посетителей предваряет церемонию вручения самой Российской национальной театральной премии «Золотая маска». Лауреатов назовут сегодня вечером в новом здании театра Камала. Это уникальный случай, поскольку обычно церемония награждения «Золотой маски» проходит в Москве, лишь однажды прежде за 31-летнюю историю премии она проводилась за ее пределами – в Санкт-Петербурге.