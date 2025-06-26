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Культура 26 июня 2025 18:25

Министр культуры РТ приветствует гостей «Золотой маски» на лестнице театра Камала

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Министр культуры РТ приветствует гостей «Золотой маски» на лестнице театра Камала
Фото: © Оксана Романова / «Татар-информ»

Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова приветствует участников XXXI церемонии вручения Российской национальной театральной премии «Золотая маска» на лестнице нового здания театра Камала.

Дни «Золотой маски» стартовали в Казани накануне. Впервые обширная образовательная программа для широкого круга посетителей предваряет церемонию вручения самой Российской национальной театральной премии «Золотая маска». Лауреатов назовут сегодня вечером в новом здании театра Камала. Это уникальный случай, поскольку обычно церемония награждения «Золотой маски» проходит в Москве, лишь однажды прежде за 31-летнюю историю премии она проводилась за ее пределами – в Санкт-Петербурге.

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#Золотая маска #Ирада Аюпова
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