Маск: Украина с каждым днем все слабее, мирное соглашение надо было заключить год назад

Фото: РИА «Новости»

Бизнесмен из США Илон Маск написал в соцсети Х, что позиции Украины ослабевают каждый день, а соглашение о мире нужно было заключить еще год назад, чтобы сохранить тысячи жизней.

Напомним, ранее в соцсети X появился пост о том, что пришло время для прекращения огня и начала мирных переговоров между Украиной и Россией. Украина проиграла и уже ничего не изменить, Киеву не хватает людей, а 60 млрд долларов никак не повлияют на ход событий, было сказано в посте. Именно на этот текст и отреагировал Маск.

«Да. Вопрос лишь в том, сколько людей погибнет, прежде чем эта реальность будет принята. Мирное соглашение должно было быть заключено еще год назад. С тех пор тысячи мальчишек погибли ни за что, а позиции Украины с каждым днем становятся все слабее», — цитирует предпринимателя РИА Новости.

Ранее Маск согласился с мнением о том, что власти США лгут о ситуации на Украине.

Читайте также про киборгов Илона Маска: что надо знать о чипировании мозга человека.