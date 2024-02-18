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Маск согласился с мнением о том, что власти США лгут о ситуации на Украине
Американский предприниматель, основатель SpaceX Илон Маск согласился с мнением соотечественника Дэвида Сакса о том, что Вашингтон распространяет недостоверную информацию о всей ситуации на Украине.
«Точно», – написал предприниматель в комментарии под публикацией Сакса в X (бывшая соцсеть Twitter).
Тот заявил, что украинский конфликт основан на лжи, начиная с причин, как он начался, как идет и заканчивая ее результатами.
«Нам говорят, что Украина выигрывает, хотя на самом деле она проигрывает. Нам говорят, что конфликт делает НАТО сильнее, хотя на самом деле истощает ее», – написал Сакс.
Он отметил также, что Вашингтон проигнорировал многочисленные возможности урегулировать конфликт путем переговоров и заявляет, что нет никакой возможности заключить мир.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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