Американский предприниматель, основатель SpaceX Илон Маск согласился с мнением соотечественника Дэвида Сакса о том, что Вашингтон распространяет недостоверную информацию о всей ситуации на Украине.

«Точно», – написал предприниматель в комментарии под публикацией Сакса в X (бывшая соцсеть Twitter).

Тот заявил, что украинский конфликт основан на лжи, начиная с причин, как он начался, как идет и заканчивая ее результатами.

«Нам говорят, что Украина выигрывает, хотя на самом деле она проигрывает. Нам говорят, что конфликт делает НАТО сильнее, хотя на самом деле истощает ее», – написал Сакс.

Он отметил также, что Вашингтон проигнорировал многочисленные возможности урегулировать конфликт путем переговоров и заявляет, что нет никакой возможности заключить мир.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.