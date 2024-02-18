Киборги Илона Маска: что надо знать о чипировании мозга человека

Илон Маск шокировал мир, объявив, что его компания Neuralink впервые в истории вживила в голову человеку нейрочип Фото: © Steve Jurvetson, CC BY 2.0, commons.wikimedia.org

«Эта штука не превратит людей в избирателей Джо Байдена?»

«Управлять телефоном или компьютером, а через них практически любым устройством, просто подумав. Первыми пользователями будут те, кто потерял способность управлять конечностями. Представьте себе, если бы Стивен Хокинг мог коммуницировать быстрее, чем скорость профессиональной машинистки или распорядителя аукциона», — изложил Илон Маск суть дела в соцсетях.

Как объяснили в Neuralink, внешне незаметный имплант будет постоянно передавать сигналы мозга носителя в специальное приложение, способное расшифровывать намерение человека совершить то или иное действие.

Новость вызвала в соцсетях эффект разорвавшейся бомбы. Кто-то восхищается гением американского миллиардера и считает изобретение научным прорывом, кто-то полагает, что вживление инородных тел в мозг совершенно неэтичное занятие. Нашлись и те, кто всерьез заподозрил Маска в «сделке с темными силами».

«Это меня действительно пугает. Любопытно, как это в конечном итоге будут использовать», – написал один из комментаторов.

«Это дьявольщина какая-то», – согласился другой подписчик.

«Отличная новость! Завтра иду к врачу, чтоб вколоть это себе в мозг», – пошутил пользователь под ником Грег.

«Эта штука ведь не превратит людей в избирателей Джо Байдена?» – поинтересовалась еще одна американская читательница.

Внешне незаметный имплант будет постоянно передавать сигналы мозга носителя в специальное приложение, способное расшифровывать намерение человека Фото: neuralink.com

В Сколково оценили востребованность «нейрочипа Маска»

А что думают о «нейрочипе Маска» в России? Как сообщили «Татар-информу» в компании-резиденте Сколково «Моторика», для пациентов, утративших возможность управлять своими конечностями, появление инновационной разработки – очень значимое событие. Таким мнением с нами поделились специалисты по установке бионических протезов.

Более того, руководитель департамента нейротехнологий «Моторики» Юрий Матвиенко напомнил, что импланты в медицинских целях применяются уже давно и активно.

«Я уверен, что технологии, которые могут помочь людям с травмой спинного мозга вернуть взаимодействие с цифровым пространством, необходимы. И под эти цели у Neuralink создается клиника. Такие устройства уже активно используются. Например, кардиостимулятор позволяет жить человеку с нарушением сердечного ритма. Нейростимулятор для купирования болевых синдромов имплантируется в спинной мозг. Глубокая стимуляция головного мозга производится хирургическим путем посредством стереотаксической имплантации в указанную мишень глубоких электродов. Это метод лечения пациентов как с эссенциальным тремором, так и с болезнью Паркинсона. Данная процедура зарекомендовала себя как высокоэффективная, у 60-80% пациентов наблюдается подавление тремора», – объяснил специалист.

По словам Матвиенко, будоражащие сознание открытия всегда совершаются на стыке наук. Он напомнил, что компания «Моторика» совместно со Сколтехом и Дальневосточным федеральным университетом изучает нейротехнологии в разрезе периферической нервной системы для создания протезов нового поколения. А вот Маск решил подойти к этому вопросу со стороны центральной нервной системы, исследуя головной мозг.

«Эти технологии важны для пациентов, которые нуждаются в возвращении утраченных способностей, и для решения вопросов приобретенных заболеваний. В будущем технологии управления цифровыми и электронными системами можно будет использовать для всех желающих», – подчеркнул эксперт.

Человеческий мозг до сих пор детально не изучен и невозможно определить, к какому именно нейрону присоединяются «чипы Маска» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В России электроды в мозг вставляла еще Бехтерева»

Что касается уникальности изобретения Маска, то ничего экстраординарного российские исследователи в нем не видят. Так, научный руководитель Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии Российской академии наук академик РАН Павел Балабан напомнил, что электроды в мозг в исследовательских целях отечественные ученые вставляли еще в 1960-е годы.

Одной из первых в мире такие опыты проводила выдающийся российский нейрофизиолог Наталья Бехтерева. Эксперт подчеркнул, что в отличие от американского предпринимателя она занималась этим «не ради забавы и управления телефоном», а для подавления у людей тяжелой формы эпилепсии. По его словам, человеческий мозг до сих пор детально не изучен и невозможно определить, к какому именно нейрону присоединяются «чипы Маска».

«Мы до конца не понимаем, откуда именно в мозге надо получать сигналы. У нас 80 миллиардов нейронов. Для того чтобы компьютер слышал все, нужны не сотни, а 80 миллиардов проволочек, или нитей, как их называет Маск. Так что пока свои чипы с нитями они вставляют в ткань мозга произвольно, очень грубо, не понимая, к какому именно нейрону они подводятся. А мозг так не работает, в нем все подчинено определенным закономерностям», – приводит слова Балабана Mk.ru.

Между тем в Госдуме России столь смелую разработку тоже оценили, но предупредили, что в России на подобное решатся еще не скоро. По мнению члена комитета нижней палаты парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи Антона Немкина, граждане РФ отнесутся к «нейрочипам» со скептицизмом и настороженностью, пока не будет досконально изучено их влияние на здоровье.

«Радует, что сейчас у участника эксперимента фиксируются положительные показатели, но нужно еще продолжительное время за ним понаблюдать, чтобы в полной мере оценить, как такой имплант влияет на организм. Если будет заметна положительная динамика и дальше, уверен, создатели представят новинку более развернуто и мы сможем узнать больше деталей», – цитирует депутата Life.ru.

Интересно, что западные ученые склоняются к аналогичной позиции. Они подтверждают, что стартап Маска предстоит изучать еще очень долго. Так, издание Reuters со ссылкой на мнение авторитетных экспертов сообщило, что даже в случае полной безопасности этих чипов для человеческого организма получить разрешение на их использование в коммерческих целях удастся не менее чем через десять лет.

Работу над проектом «Телепатия» Neuralink начала в 2016 году Фото: стоп-кадр видео

Маск готов имплантировать чип собственным детям

Работу над проектом «Телепатия» Neuralink начала в 2016 году. Первый прототип прибора, передающего сигналы мозга по Bluetooth, компания представила в 2019-м. Первоначальные исследования проводились на животных. В 2021 году компания опубликовала кадры с макакой по кличке Пейджер, которая после вживления нейрочипа могла дистанционно управлять приставкой для видеоигр.

После получения разрешения на клинические испытания на людях от американского агентства по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) осенью 2023 года начался набор добровольцев. Изначально имплантировать устройство планировали десяти пациентам, но у FDA возникли сомнения в его безопасности для здоровья. Они появились, когда по сети прошла информация о гибели лабораторных животных, которым вживили чип.

Маск эту информацию опроверг и заявил, что так уверен в своем изобретении, что готов имплантировать его собственным детям. Бизнесмен многие годы выдвигал самые невероятные теории, когда продукт еще находился на стадии разработки. Он утверждал, что инновационная разработка Neuralink будет способна на все что угодно – от лечения ожирения, аутизма и тяжелых психических заболеваний до развития у людей телепатии и превращения их в киборгов, способных потягаться с искусственным интеллектом. Какое количество испытуемых разрешили чипировать в конечном итоге его компании, неизвестно. Претендовать на участие в проекте на сегодня могут люди с диагнозом «квадриплегия» (одновременный паралич рук и ног).