Маск: Twitter разрешит прикреплять к публикациям длинные тексты

Новый владелец соцсети Twitter Илон Маск заявил, что 280 символов для сообщений перестанут быть пределом.

«Twitter вскоре добавит возможность прикреплять к твитам длинные тексты, положив конец абсурдной практике скриншотов из блокнота», — написал Маск в своем аккаунте в соцсети.

Еще одним нововведением станет монетизация для всех создателей контента в Твиттере. Кроме того, Маск пообещал либерализовать соцсеть, снизив цензуру.

Сделка на 44 млрд долларов была закрыта в конце октября.

В апреле Илон Маск собирался купить Twitter за 44 млрд долларов. Затем бизнесмен отложил покупку, опасаясь начала Третьей мировой войны после речи Президента РФ Владимира Путина на параде 9 Мая, а потом, в июле, и вовсе отказался от своих планов. Однако соцсеть подала на него в суд, и в начале октября стало известно, что Маск готов возобновить сделку и приобрести Twitter по изначальной цене.

Еще весной Роскомнадзор ограничил доступ к сервису микроблогов на территории РФ из-за специальной военной операции на Украине.