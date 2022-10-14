Bloomberg: Илон Маск попал под следствие

Американский предприниматель Илон Маск оказался под следствием федеральных властей, передает агентство Bloomberg со ссылкой на судебный иск. Причиной этого стала сделка с компанией Twitter.

Несколько месяцев назад компания Twitter направила запрос адвокатам Маска с просьбой о предоставлении переписки предпринимателя с федеральными властями, однако сообщения представлены не были. «Twitter хочет получить эти документы, потому что они касаются ключевых вопросов в этом судебном процессе», – отмечает агентство.

Компания попросила судью штата Делавэр приказать адвокатам предоставить документы, поскольку они касаются ключевых вопросов относительно судебного процесса.

Напомним, в апреле Маск заключил с компанией Twitter соглашение о покупке за 44 млрд долларов, однако в начале июля он заявил, что отказывается от сделки. Свои действия он объяснил тем, что компания не предоставила ему сведения о спам-ботах и фейковых аккаунтах. Позднее он согласился возобновить приобретение Twitter, после чего инвестор компании Джузеппе Пампена подал в суд на Маска, обвинив его в манипулировании ценами акций соцсети.