Маск шуточной картинкой отреагировал на глобальный сбой в Windows

Американский миллиардер Илон Маск в принадлежащей ему социальной сети X (прежде Twitter) шуточной картинкой отреагировал на глобальный сбой в работе IT-систем.

На изображении, которое бизнесмен перепостил, видны «синие экраны смерти» операционной системы Windows. Картинка, изначально опубликованная графическим дизайнером с ником DogeDesigner, подписана «Это приложение (X — прим. Т-и) всё еще работает».

Микроблог Илона Маска

Сегодня, 19 июля, в работе облачной платформы Microsoft Azure произошел масштабный сбой, от которого пострадали банки, авиакомпании, аэропорты, СМИ и ряд других секторов экономики.

В России проблема не стала массовой, так как корпорация Microsoft объявила о блокировке доступа к своим облачным сервисам на территории РФ еще в марте текущего года, а в мае начала отключать от них российских заказчиков.