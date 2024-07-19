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Происшествия 19 июля 2024 10:33

Банки, авиакомпании и СМИ пострадали из-за глобального сбоя Windows

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Масштабный технический сбой затронул множество предприятий и организаций по всему миру, вызвав серьезные нарушения в работе различных секторов экономики. Проблема, по-видимому, связана с программным обеспечением компании Crowdstrike, в частности с продуктом Falcon Sensor, сообщает The Guardian.

Инцидент привел к появлению «синих экранов смерти"» на рабочих станциях Windows во многих странах, включая Индию, США, Новую Зеландию, Австралию и Великобританию. Среди пострадавших оказались банки, авиакомпании, телекоммуникационные компании, вещательные организации и супермаркеты.

В Великобритании телеканал Sky News был вынужден прервать вещание, а крупная железнодорожная компания Govia Thameslink Railway сообщила о серьезных сбоях в работе из-за проблем с ИТ-системами. В Австралии национальная вещательная компания ABC и Sky News также столкнулись с трудностями в трансляции программ.

Аэропорт Мельбурна предупредил пассажиров о возможных задержках в процессе регистрации из-за глобальных технических проблем. Банковские приложения и системы супермаркетов в Австралии также оказались затронуты сбоем.

Crowdstrike подтвердила наличие проблемы и сообщила, что ее инженеры работают над устранением неполадок. Позже компания заявила, что проблема связана с развертыванием контента, и соответствующие изменения были отменены.

#сбой в работе
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